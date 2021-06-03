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Muhammet KAÇAR/BAYBURT, (DHA)
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 14:25 | 

Bayburt'ta 9 kişiye mezar ihmalde karar

Bayburt'ta 3 yıl önce otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili süren davada tutuksuz yargılanan şantiye şefi Şeref Ali Köksal’a 42.500 TL, Karayolları Kontrol Şefi H.B.A'ya ise 36.500 TL adli para cezası verdi, 3 sanık ise beraat etti. Kazada hayatını kaybeden ailelerin avukatı İbrahim Erdinç Ünal yerel mahkemenin para ödülünü teessürle karşıladıklarını belirterek "Vefat eden 9 kişi bir daha ailesi ile görüşemeyecek, evlatlarının arkasında gölge olamayacak ve eşlerinin geri kalan hayatlarında yanlarında bulunamayacaktır.'' dedi.

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