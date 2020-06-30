Gündem DHA Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 18:07 , 30 Haziran 2020 - 18:07

Bataklık Operasyonu'ndan yeni detaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirlerine yönelik düzenlenen ‘Bataklık Operasyonu’nunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 11 ilde 110 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.’nin de aralarında olduğu 74 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca operasyon sırasında 21 Milyon TL değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 21 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobile el konuldu.