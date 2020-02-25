Başkemancı Sarıcı ve arkadaşlarından Londra’da ikinci konser
Londra’da başkemancı olarak Ezo Sarıcı’nın da aralarında bulunduğu, hiçbir finansal veya eğitsel destek almadan kurulan ‘Apollo Filarmoni Orkestrası’, ikinci klasik müzik konserini, Paddington’daki St James Church’de verdi. 18-20 yaş arası 60 genç müzisyenden oluşan oskestra, unutulmaz bir performans sergiledi.
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‘Royal Academy of Music’, ‘Royal College of Music’, ‘The Yehudi Menuhin School’, ‘The Purcell School’, ‘Guildhall School of Music and Drama’ gibi konservatuarların seçkin öğrencilerinden oluşan orkestra, Dvorak, Wagner ve Tchaikovsky’nin eserlerini yorumladı. Çek besteci Dvorak’ın 9. Senfonisi Yeni Dünyadan, ayakta alkışlandı.
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Büyüyen kadrosu ve repertuvarıyla her geçen gün izleyici kitlesini de genişleten Apollo Flarmoni Orkestrası’nın konserinde salonda boş yer kalmadı.
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20’nci yüzyılın en büyük keman ustalarından efsanevi Yehudi Menuhin’in kızı Zafira Menuhin Benthall, yazar Jonathan Benthall, dünya çapındaki birçok sanatçının desteğiyle özel yetenekli müzisyen gençlere burs sağlayan Talent Unlimited Vakfı’nın Türk kurucu direktörü Canan Maxton, Royal Opera House’un ilk kadın orkestra şeflerinden müzik direktörü Prof. Sian Edwards de konseri izleyenler arasındaydı.
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10 yaşından beri birçok orkestraya başkemancı olarak davet edilen Ezo Sarıcı, orkestranın sanat yönetmenliğini ve başkemancılığını üstlendi.
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Besteciğiyle de adından söz ettirmeye başlayan Sarıcı’nın, Beethoven 250. doğum yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde organize edilip, dünyanın birçok ülkesinden profesyonel bestecilere sipariş edilen ‘250 Pieces for Beethoven’ projesi kapsamında Genç Besteciler Serisi’nde, şark esintili ‘A Bageatelle For Beethoven’ adlı çalışması, geçtiğimiz ay yayımlanan kitapta da yer aldı.
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Apollo Flarmoni Orkestrası’nın 18 yaşındaki şefi Kingsley Lin de yönetimiyle büyük taktir topladı.
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Her konserlerinde farklı bir müziksel evreye konsantre olmayı hedefleyen orkestra, bu konserde Romantik Dönem’den eserler seçti. Oskestranın repertuvarında Dvorak-Symphony No. 9, Wagner-Overture ve Tchaikovsky, Romeo and Juliet eserleri yer aldı.