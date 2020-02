Başkemancı Sarıcı ve arkadaşlarından Londra’da ikinci konser

‘Royal Academy of Music’, ‘Royal College of Music’, ‘The Yehudi Menuhin School’, ‘The Purcell School’, ‘Guildhall School of Music and Drama’ gibi konservatuarların seçkin öğrencilerinden oluşan orkestra, Dvorak, Wagner ve Tchaikovsky’nin eserlerini yorumladı. Çek besteci Dvorak’ın 9. Senfonisi Yeni Dünyadan, ayakta alkışlandı.