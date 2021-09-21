Barış Günü ne zaman? Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI "Yurtta sulh, cihanda sulh"21 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun.Barışa, kardeşliğe bütün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözleri ışığımız olsun.Tüm dünya toplumlarının barış, huzur, eşitlik ve mutluluk içinde geçen bir yaşamı hak ettiğine inanıyoruz. Dünya Barış Günümüz kutlu olsun! #Gensentaİlaç #DünyaBarışGünü



Bugün, 21 Eylül Dünya Barış Günü! Tüm çocukların sevgi ve barış içinde büyümesi dileğiyle...



Kimseyi ayırt etmeden; herkesin mutluluk içinde yaşayabileceği bir dünyayı kurabilmek için tek ihtiyacımız olan, sevgi dolu kalplerle dünyaya bakmak. Gelecek nesillere daha huzurlu bir dünya bırakmayı bize tekrardan hatırlatan Dünya Barış Günü kutlu olsun. #dünyabarışgünü



Din, dil ve ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek ümidiyle… Dünya Barış günü kutlu olsun...



Barışın, sevginin ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu ve huzur dolu bir dünya dileğimizle…



Dünya barış günü kutlu olsun.#dünyabarışgünü



Savaşların ve kavgaların olmadığı, birbirimize #ZeytinDalı uzattığımız bir dünya dileğiyle #DünyaBarışGünü’nü kutlarız…



Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 21 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlu olsun..