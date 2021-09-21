Barış Günü ne zaman? Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri
Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından yeniden araştırma konusu oldu. Dünya Barış günü her yıl 2 farklı tarihte hatırlatılıyor ve kutlanıyor. İki tarihinde ortak özelliği ise uluslararası bir ateşkes ve kalıcı barışı temsil etmesi. Peki, Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri...
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II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Polonya işgaline başladığı tarih olan 1 Eylül 1939’un her yıl hatırlanması amacından yola çıkarak Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyeleri tarafından Dünya Barış Günü ilan edildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 1981 yılında 21 Eylül tarihini Dünya Barış Günü ilan etti. Bu nedenle Dünya Barış Günü her yıl 2 farklı tarihte kutlanmaktadır. İki tarihinde ortak özelliği ise uluslararası bir ateşkes ve kalıcı barışı temsil etmesi.
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Barış Çanı Tarihçesi
Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.
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DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI
"Yurtta sulh, cihanda sulh"21 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun.Barışa, kardeşliğe bütün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözleri ışığımız olsun.Tüm dünya toplumlarının barış, huzur, eşitlik ve mutluluk içinde geçen bir yaşamı hak ettiğine inanıyoruz. Dünya Barış Günümüz kutlu olsun! #Gensentaİlaç #DünyaBarışGünü
Bugün, 21 Eylül Dünya Barış Günü! Tüm çocukların sevgi ve barış içinde büyümesi dileğiyle...
Kimseyi ayırt etmeden; herkesin mutluluk içinde yaşayabileceği bir dünyayı kurabilmek için tek ihtiyacımız olan, sevgi dolu kalplerle dünyaya bakmak. Gelecek nesillere daha huzurlu bir dünya bırakmayı bize tekrardan hatırlatan Dünya Barış Günü kutlu olsun. #dünyabarışgünü
Din, dil ve ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek ümidiyle… Dünya Barış günü kutlu olsun...
Barışın, sevginin ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu ve huzur dolu bir dünya dileğimizle…
Dünya barış günü kutlu olsun.#dünyabarışgünü
Savaşların ve kavgaların olmadığı, birbirimize #ZeytinDalı uzattığımız bir dünya dileğiyle #DünyaBarışGünü’nü kutlarız…
Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 21 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlu olsun..