Bankalar ne zaman açılacak, bugün açık mı? 2020 Banka çalışma saatleri
Bankaların ne zaman açılacağı, Kurban Bayramı’nın devam etmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 30 Temmuz tarihine denk geldi. Dört gün süren bayramın bugün son günü. Peki bankalar bugün açık mı? İşte merak edilenler ve bankaların çalışma saatleri ile ilgili bilgiler...
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Resmi tatil, Kurban Bayramı arefe günü başladı. Bayram boyunca kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerine ara veriyorlar. Her yıl resmi tatil tarihlerinde bankalar da tatile giriyorlar. Bankaların ne zaman açılacağı merak konusu haline geldi. Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak olan bankalar salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.
BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? Bankalar, Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak. Bankalar hizmet vermeye 4 Ağustos Salı gününden itibaren başlayacak.
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BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası sabah 09.00'dan 12.30'a kadar mesai yapmaktadır, öğlen arası 12.30 ila 13.30 saatleri arasındadır, akşam 17.30 da kapanmaktadır. Ziraat Bankası Sabah 09:00'da açılmaktadır. Akşam saat 17.00'da mesai bitmektedir. Vakıfbank şubeleri sabah saat 09.00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ın şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.