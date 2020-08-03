Bankalar ne zaman açılacak, bugün açık mı? 2020 Banka çalışma saatleri

Resmi tatil, Kurban Bayramı arefe günü başladı. Bayram boyunca kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerine ara veriyorlar. Her yıl resmi tatil tarihlerinde bankalar da tatile giriyorlar. Bankaların ne zaman açılacağı merak konusu haline geldi. Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak olan bankalar salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.



BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bankalar, Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak. Bankalar hizmet vermeye 4 Ağustos Salı gününden itibaren başlayacak.