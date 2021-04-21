Bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 21 Nisan 2021 Bankaların açılış kapanış saatleri
Bankaların çalışma saatleri yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişikliğe uğradı. Normal şartlar altında 17.00'a kadar mesailerine devam eden pek çok banka, açılış ve kapanış saatleri için revizeye gitti. Buna göre pek çok banka açılış saatini 09.30 olarak belirlerken, kapanış saatini ise 16.30 olarak duyurdu. Bazı bankaların açılış saati ise 10.00 olarak belirlendi. Peki, son bilgilere göre bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, 21 Nisan 2021 tarihinde alınan güncel bilgilere göre bankaların açılış kapanış saatleri
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Bankalar kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, buna göre işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere doğru yola çıkacak. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla normal düzenden farklı işletişe sahip olan bankalar, 09.30 ve 10.00 gibi mesai başlangıçlarına sahip oldu. Bu çerçevede bankaların kapanış saati de yarım saat öne çekilerek 16.30 olarak belirlendi. İşte, bankaların çalışma saatleri hakkında güncel ve detaylı bilgiler
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
Diğer bankaların açılış ve kapanış saatleri ise şu şekilde;
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VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.
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FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"
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AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."