Bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 21 Nisan 2021 Bankaların açılış kapanış saatleri

Bankalar kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, buna göre işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere doğru yola çıkacak. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla normal düzenden farklı işletişe sahip olan bankalar, 09.30 ve 10.00 gibi mesai başlangıçlarına sahip oldu. Bu çerçevede bankaların kapanış saati de yarım saat öne çekilerek 16.30 olarak belirlendi. İşte, bankaların çalışma saatleri hakkında güncel ve detaylı bilgiler



ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."



HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."



Diğer bankaların açılış ve kapanış saatleri ise şu şekilde;