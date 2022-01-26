Bankalar açık mı, bugün kapalı mı? 26 Ocak banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak. Bankaların ise çalışmaya devam etmesi bekleniyor.
Bankalar bugün hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı. Vali Yerlikaya , kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiğini duyurdu. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.
Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.