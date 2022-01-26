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Bankalar açık mı, bugün kapalı mı? 26 Ocak banka çalışma saatleri

#Bankalar#Banka Çalışma Saatleri#Bankalar Açık Mı

Bankaların bugün açık olup olmadığı merak ediliyor. Banka çalışma saatleri 26 Ocak itibari ile yoğun ilgi görüyor. Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi nedeni ile kamu kurumları zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla tatil oldu. Peki, bankalar açık mı, bugün kapalı mı?

1/3Bankalar açık mı, bugün kapalı mı 26 Ocak banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak. Bankaların ise çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

2/3BANKALAR BUGÜN AÇIK MI

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bankalar bugün hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı. Vali Yerlikaya , kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiğini duyurdu. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

3/3BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.

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