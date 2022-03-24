Balistik füze nedir ne demek? Balistik füze özellikleri nelerdir?

Balistik füzenin özellikleri ve tanımı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Askeri anlamda güçlü bir füze olan balistik füze saldırılarda çok büyük etkiler sağlayabilmektedir. 3 ayrı türü olan balistik füze nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Peki, Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nelerdir? İşte, o konuyla ilgili detaylar.