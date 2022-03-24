Balistik füze nedir ne demek? Balistik füze özellikleri nelerdir?

Balistik füzenin özellikleri ve tanımı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Askeri anlamda güçlü bir füze olan balistik füze saldırılarda çok büyük etkiler sağlayabilmektedir. 3 ayrı türü olan balistik füze nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Peki, Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nelerdir? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
Balistik füze, son günlerde ülkelerin açıklamalarında sık sık yer alması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Caydırıcı bir etkiye sahip olan balistik füze, farklı başlıklar taşıyabilmekte ve dilenirse nükleer etki de sağlayabilmektedir.
Balistik füze, saldırılarda çok büyük etkiler sağlayabilmektedir.
Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.
Menzili 1000 km veya daha az olan bu füzeler nükleer başlık taşıyabiliyorlar. Balistik füzelerin modern askeri harekatlarda kullanılması ise İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor. Nazi Almanyası’nın 1942’nin sonlarından itibaren geliştirdiği V-2 balistik füzellerin atası sayılıyor.
Kurumlara göre değişmekle birlikte ABD Savunma Bakanlığı'na göre menzili 1000 ile 3000 km arasında olan balistik füzeler orta menzilli balistik füze sınıfına giriyor.
5500 km ve daha fazla menzili olan, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış bu balistik füzeler ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.