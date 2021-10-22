Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü: ‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’
Geçen yaz Marmara’yı saran müsilaj nedeniyle balık yemekte tereddüt edenlere, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay’dan rahatlatıcı bir açıklama geldi. Atalay, “7 ilde neredeyse her gün balık analizi yapıldı. Bugüne kadar müsilaj kaynaklı yenmeye engel teşkil edecek veriye ulaşılmadı. Rahatlıkla balık yiyin” dedi.
Tezgâhlarda balık bolluğunun yaşandığı şu günlerde çoğu vatandaş geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi’ni saran müsilaj yüzünden balık tüketmekte tereddüt yaşıyordu.
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Ancak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balıkseverlerin içine su serpecek açıklamalarda bulundu.
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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nda konuşan Atalay, şu bilgileri verdi:
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MARMARA 1 AYDA TOPARLANDI
“Marmara Denizi’ndeki analizlerde son bir ayda ciddi toparlanma gördük. Hem balık yumurtalarında hem doğal canlılıkta geriye dönüş var. Dolayısıyla çok da karamsar olmamak lazım.
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Balık miktarında dalgalanmalar oluyor, azalmalar oluyor ama ‘Nesli tamamen yok oldu’ diyeceğimiz bir balık yok. Boğaz’da kılıçbalığı gözüktü.
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Son 30 yıldır Marmara’ya uskumru girmiyordu, bu sene özellikle olta balıkçılarımız uskumrudan iyi para kazandı.
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Balık ölümü yok, sadece denizanası var. Muhtemelen ani bir sıcaklık değişimi olan akıntı geldi, kaçamadıkları için denizanalarının ölmelerine neden oldu ama sonuçları buluruz.
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SÜREKLİ ANALİZ EDİYORUZ
7 ilde farklı günlerde her gün neredeyse balık analizi yapıldı. Bugüne kadar müsilaj kaynaklı yenmeye engel teşkil edecek bir veriye ulaşılmadı. Bazı bilim insanlarımız ağır metallerden kaynaklı zehirlenmeyi sanki müsilaja bağlar gibi anlattılar, hiçbir alakası yoktu.
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‘İstavrit balığında bakteri var mı’ derseniz, var. Yani bakteriye hayvansal hastalık olarak bakar isek bu balıklarda rahatsızlık var mı, var, ama insan gıdası olarak yani pişmiş şekilde bunu yediğiniz zaman hiçbir şey olmaz.
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Dolayısıyla insan sağlığını riske atacak herhangi bir unsura rastlanmadı, rastlansa emin olun hiç tereddütsüz gereğini yaparız. Ben tereddütsüz balık yiyorum.”
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SUŞİ YAPMAYIN
Atalay, balıkları pişirmek gerektiğine özellikle dikkat çekti: “Suşi yapmayın ama pişirip yediğiniz zaman herhangi bir sorun yok.
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Suşiyi normalde de tavsiye etmiyorum. Midyeyi de ailemle birlikte gönül rahatlığıyla yiyorum ama nereden olduğunu bilmek şartıyla.
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Ağır metali bazı canlılarda tespit ediyoruz. Ancak hiçbiri limitin üzerinde değil.”