Bakandan heyecanlandıran açıklama: Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? Tatil amaçlı özel izin belgesi nasıl alınacak?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ardından seyahat yasağı ve özel izin belgesiyle ilgili araştırmalar başladı. Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağına işaret eden Bakan Ersoy, 'Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar.' ifadesini kullandı.Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? Tatil amaçlı özel izin belgesi nasıl alınacak?
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Ersoy'un tatil amaçlı özel izin belgesi de merak uyandırdı. Peki, bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? Tatil amaçlı özel izin belgesi nasıl alınacak? İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ve seyahat yasağıyla ilgili son durum...
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Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağına işaret eden Bakan Ersoy, "Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar." ifadesini kullandı.
Ersoy, tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu vurgulayarak, hedefin hava trafiğini yurt dışı uçuşlar için Haziran ortası itibarıyla aşamalı olarak açmak olduğunu belirtti.
Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensus oluşturmak amacıyla görüşmeleri sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, gemilerin eylülde geleceği yönünde duyum aldıklarını aktardı.Bakan Ersoy, salgın sebebiyle sadece turizmin değil tüm sektörlerin zor bir süreçten geçtiğine değinerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, istihdamı destekleyecek, yeni paketlerin hazırlandığını da sözlerine ekledi.
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Tatil amaçlı özel izin belgesi nasıl alınacak?
Ersoy tatil amaçlı özel izin belgesine başvuru yöntemiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Tatil amaçlı özel izin belgesi detaylarının ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi. Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.