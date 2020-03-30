Bakan açıkladı: Sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? Sosyal yardım bilgileri sorgulama e Devlet'ten nasıl yapılır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardım paralarının ödeneceği net tarihi açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilecek olan 1000 TL yardım parası başvurusu, Corona Virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerden doğrudan etkilenen muhtaç aileler için otomatik olarak hesaplara yatırılacak. Peki, sosyal yardım parası ne zaman verilecek? Sosyal yardım bilgileri sorgulama e Devlet'ten nasıl yapılır?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın daha önce duyurduğu 1000 TL’lik yardım parasının hesaplara yatılacağı tarih merak konusuydu. Beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Corona virüsünün etkisi nedeniyle fiziki başvuru almadıklarını belirten Selçuk, sosyal yardım parasının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, sosyal yardım ne zaman yapılacak?
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Selçuk tarih bilgisini şu sözlerle verdi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la bir paketimiz var. Birinci fazında 2 milyon haneye 1.000 lira destek sağladık. Coronavirüsün etkilerini de düşündüğümüzden fiziki bir başvuru almadık. 1 Nisan'da ödemeleri başlatmış olacağız. İnşallah gelecek fazları da olacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar."
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Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama nasıl yapılır?
“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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E DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Hizmetinden faydalanabilmek için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak e Devlet sistemine giriş yapmış olmanız gerekmektedir.