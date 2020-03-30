Bakan açıkladı: Sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? Sosyal yardım bilgileri sorgulama e Devlet'ten nasıl yapılır?

Selçuk tarih bilgisini şu sözlerle verdi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la bir paketimiz var. Birinci fazında 2 milyon haneye 1.000 lira destek sağladık. Coronavirüsün etkilerini de düşündüğümüzden fiziki bir başvuru almadık. 1 Nisan'da ödemeleri başlatmış olacağız. İnşallah gelecek fazları da olacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar."