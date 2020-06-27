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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 11:52,

Bahçelievler'de patlama!

Bahçelievler’de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre, içerideki yaralılar halde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. İstanbul Valiliği, patlamada yabancı uyruklu bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Öte yandan Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevre iş yerlerine ait görüntülerde patlamayla birlikte büyük bir sarsıntının yaşandığı görülüyor.

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