Aydos ormanı nerede, hangi ilde? İşte Aydos ormanı konumu
Aydos Ormanı Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal ilçesinin en kuzeyinde yer alıyor. Çevre ormanlarla birleştiğinde ortaya büyük bir ormanlık alan çıkıyor. Peki, Aydos ormanı tam olarak nerede? İşte Aydos ormanı konumu...
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1
Şayet Anadolu yakasında oturuyorsanız ve fazla uzaklara gitmeden şehirle iç içe geçmiş bir doğaya kaçış noktası arıyorsanız Aydos Ormanları tam da aradığınız yer olabilir. Kartal ve Sultanbeyli ilçeleri arasında yer alan Aydos Ormanlarının pek çok girişi bulunuyor. Ancak bu girişlerden en çok tercih edileni gölet kenarında olanı.
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Aydos Ormanı, İstanbul ilinde, Anadolu Yakası Kartal ilçesinin en kuzeyinde yer alan bir ormandır. Batıda yer alan Kayışdağı Ormanı ve Büyükbakkalköy ormanlık alanıyla birlikte bir hat oluşturur.
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Anadolu Yakası'nda geçmişte bulunan güney ormanlarının günümüze ulaşan parçalarından biridir. Çevresi, Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerine bağlı yerleşim alanlarıyla sarılmış durumdadır.