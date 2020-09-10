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HaberlerGündem HaberleriAyasofya'nın da aralarında bulunduğu 5 önemli tarihi yapı Kandilli'de izleniyor
GeriGündem Ayasofya'nın da aralarında bulunduğu 5 önemli tarihi yapı Kandilli'de izleniyor
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Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 13:42 | 

Ayasofya'nın da aralarında bulunduğu 5 önemli tarihi yapı Kandilli'de izleniyor

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, Fatih Camii ve Mihrimah Sultan Camii Kandilli'den sensörlerle anbean izleniyor. Prof. Dr. Eser Çaktı, "2015 Ocak ayında, hipodromda bir saldırı oldu. Bombalı bir saldırıydı, bu bizim için bir titreşim kaynağı ve Sultanahmet'teki sistem tarafından kaydedildi. Muhtemelen bir patlama sırasında bu boyutta bir yapının, patlamaya ne şekilde tepki verdiğiyle ilgili dünyadaki ilk kayıt belki de" dedi.

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