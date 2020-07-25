Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı: Darphane Ayasofya parası nasıl alınır?

Ayasofya hatıra parası satın alma ekranı erişime açıldı. Ayasofya Camisi'nin açılışı için Ayasofya için özel olarak üretilen hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranından alınacak. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz hatıra para basıldı. Bronz ve gümüş olmak üzere iki farklı türde basılacak olan Ayasofya hatıra parası için siparişler Darphane e-Mağaza üzerinden gerçekleşiyor. Peki, Darphane Ayasofya parası nasıl alınır? İşte, Ayasofya hatıra parası alma ekranı ve Darphane Ayasofya parasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ayasofya hatıra parası darphane internet sitesinde yer alan e-Mağaza üzerinden ilgi görüyor. Ayasofya için özel olarak üretilen hatıra parası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulmasının ardından pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bronz ve gümüş olmak üzere Ayasofya'nın açılışına özel iki farklı hatıra parası basan darphane, satış işlemini ise internet üzerinden e-Mağaza ekranı ile yapacak. İşte, Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı ve paraların fiziki özellikleri hakkında detaylı bilgiler
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Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza sayfası gece yarısı erişime açıldı. Darphane sayfası üzerinden Ayasofya paraları alınacak. Ayasofya hatıra parası almak için aşağıdaki linke tıklayınız.
Siparişler darphane web sitesinde yer alan e-mağaza uygulaması üzerinden online olarak alınacak ve sipariş veren kişinin adresine kargolanacak.
Ayasofya hatıra parası siparişi için ödemeler kredi kartı ya da havale/EFT ile yapılabilecek.
Ayasofya hatıra parasının özellikleri şu şekilde olacak ;
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Toplam 10 bin adet basılan Ayasofya bronz hatıra parası, Darphane e-Mağaza ekranında satışta yer alacak.
Bronz özelliğe sahip olan para, 38,61 mm çapa ve 23,33 gram ağırlığa sahip olacak. Okside baskı yöntemi kullanılan paranın nominal değeri ise 2,5 Türk Lirası olarak geçecek.
Ayasofya Bronz hatıra parası siparişi, 55 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.
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Toplam 5 bin adet basılan Ayasofya 925 ayar gümüş hatıra parası, Darphane e-Mağaza ekranında satışta yer alacak.
925 ayar gümüş özelliğe sahip olan para, 38,61 mm çapa ve 31,10 gram ağırlığa sahip olacak. Mat parlak baskı yöntemi kullanılan paranın nominal değeri ise 20 Türk Lirası olarak geçecek.
Ayasofya Gümüş hatıra parası siparişi, 185 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel basılan tedavül para ve hatıra parayı almak için sabahın erken saatlerinde Darphane'ye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen özel tedavül para ve hatıra para bastı.
Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilen 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretimi yapılan paralar bugün piyasaya sürüldü.
Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz hatıra para basıldı.
Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internetten kurumun e-mağazasından satın alınabiliyor.
Sınırlı sayıda basılan özel tedavül para ve hatıra parayı almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Beşiktaş'taki Darphane'nin önüne geldi. İsimleri ve TC kimlik numaraları alınan vatandaşlara daha sonra sırayla para satışı yapıldı.
Hem gümüş hem de bronz parayı ilk alan Engin Çon, çok heyecanlı olduğunu, bugünün tarif edilemeyeceğini ifade etti.
Bu arada, özel basılan paralardan almak için sıra bekleyen vatandaşlara baklava ikram edildi.
Özel paraların internet satışına haftaya başlanacağı bildirildi.