Güneş tutulması ve Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması ve Güneş tutulması tarihleri

GÜNEŞ VE AY TUTULMASI YILDA KAÇ DEFA OLUR? Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.



Ay tutulması genellikle yılda iki kez olur. Bazı özel durumlarda ise Ay tutulması hiç ortaya çıkmaz. Ay tutulmasının yılda üç kez meydana geldiği de görülmüştür.