Güneş tutulması ve Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması ve Güneş tutulması tarihleri
Ay tutulması ve Güneş tutulması tarihleri ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi tarafından yapılıyor. Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor. Güneş tutulması ise 14 Aralık’ta gerçekleşecek. 14 Aralık’ta Tam Güneş Tutulması olacak. Ülkemizden gözlenemeyecektir. İşte Ay tutulması tarihi ve merak edilenler
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Ay tutulması ve Güneş tutulmasının yılda kaç defa görüldüğü merak edilen konular arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi her ay gerçekleşecek olan doğa olaylarını yayımlıyor. Ekim ayı içerisinde Güneş ve Ay tutulması bulunmuyor. İşte 2020 tutulma tarihleri ve detaylar
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AY TUTULMASI VE GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?
En yakın Ay tutulması 30 Kasım’da gerçekleşecek. 30 Kasım’da Yarı Gölgeli Ay Tutulması olacak. Bu tutulma ülkemizden gözlenemeyecektir.
Güneş tutulması ise 14 Aralık’ta gerçekleşecek. 14 Aralık’ta Tam Güneş Tutulması olacak. Ülkemizden gözlenemeyecektir.
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GÜNEŞ VE AY TUTULMASI YILDA KAÇ DEFA OLUR?
Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.
Ay tutulması genellikle yılda iki kez olur. Bazı özel durumlarda ise Ay tutulması hiç ortaya çıkmaz. Ay tutulmasının yılda üç kez meydana geldiği de görülmüştür.