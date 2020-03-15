Avrupa’nın çirkin yüzü

Başbakan Merkel, mültecilere kapıları açtı diye koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Başlangıçta, “Bugüne kadar çok şey başardık. Bunu da başaracağız” diyen Merkel, eleştiriler üzerine, “Çok samimi olarak söyleyeyim. Eğer zor durumdaki insanlara dostane bir yüz gösterdik diye özür dilemeye kalkışacak olursak, o zaman burası benim ülkem olamaz” karşılığını verdi. ‘Mülteci Başbakanı’ olarak nitelenen Merkel, daha sonra mülteci politikasında devamlı geri adımlar atmak zorunda kaldı ve “2015 yazında yaşanan durum, bir daha tekrar edemez ve etmeyecek” sözü verdi. ‘Dostane yüz’, mültecilerle selfie fotoğraflarında kaldı. Eylül 2015’te Avrupa’ya başlayan mülteci akını, Ege Denizi üzerinden geldi. O tarihten Mart 2016’ya kadar iki milyonu aşkın mülteci Avrupa’ya girdi. Ağır bir mülteci kriziyle birbirine düşen Avrupa, Türkiye ve Ege Denizi üzerinden mülteci göçünü durdurmak için Türkiye’yi çıkış yolu olarak gördü.