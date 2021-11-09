Avrupa'da büyük insanlık dramı: Binlerce düzensiz göçmen açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarından girmeye çalışan kaçak göçmenlerin İtalya ya da Türkiye -Yunanistan sınırı yerine Belarus'u tercih etmelerinin gerisinde, bu ülkenin Türkiye de dahil pek çok ülkeyle vize sorununun olmamasının yanı sıra Belarus lideri Lukaşenko'nun Avrupa Birliği ile yaşadığı gerginliklerin ardından AB'yi zor durumda bırakmaya yönelik politikasının olduğu biliniyor.