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Avrasya Tüneli açık mı? İstanbul Avrasya Tüneli yol durumu hakkında detaylar

#Avrasya Tüneli#İstanbul Avrasya Tüneli#Avrasya Tüneli Açık Mı

Avrasya Tüneli’nin açık olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. İstanbul’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı olan yollar ile ilgili açıklamaları yapmaya devam ediyor. Peki, bugün Avrasya Tüneli açık mı?

1/2Avrasya Tüneli açık mı İstanbul Avrasya Tüneli yol durumu hakkında detaylar

Avrasya Tüneli’nin açık olup olmadığı araştırılıyor. Kar yağışının ardından vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu öğrenmek istiyorlar. Öte yandan İstanbul Valiliği, bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Avrasya Tüneli’nde ise polis denetim yapıyor. İşte detaylar

2/2AVRASYA TÜNELİ AÇIK MI

AVRASYA TÜNELİ AÇIK MI?

İstanbul Valiliği, bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

Alınan karar üzerine polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi. Avrasya Tünelinde izin verilmeyen özel araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Trafiğe çıkan sürücülerin alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.

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