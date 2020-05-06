AVM'ler ne zaman açılacak, hangi AVM'ler açılacak? AVM'lerde açılacak dükkanlar nereler?
Korona virüsü mücadelesinde normalleşme takvimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklandı. Erdoğan mayıs ayından itibaren Türkiye'nin normalleşme adımlarını sıralayarak, AVM'lerin açılacağı tarihle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alışveriş merkezlerindeki dükkanların ilk etapta kademeli olarak açılacağı bildirildi. Peki, AVM'ler ne zaman hangi AVM'ler açılacak? AVM'lerde açılacak mağazalar hangileri? İşte, alışveriş merkezlerinde nereler açılacak? sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılar...
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AVM'ler hangi tarihte açılacak? sorusu, çok sayıda kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 Mayıs'taki kabine toplantısında normalleşme takviminin ele alınmasının ardından, AVM’lerin vaka sayısının az olduğu şehirlerden başlanarak açılmasını Cumhurbaşkanı duyurdu. Peki, alışveriş merkezleri hangi tarihte açılacak? Hangi AVM'ler açılacak? İşte, AVM'lerin açılış taarihi ve AVM'lerde açılacak olan mağazalar ile ilgili detaylar.
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AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak normalleşme takvimini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.
Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.
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AVM'LERDEKİ HANGİ DÜKKANLAR AÇILACAK?
AVM’lerin vaka sayısının az olduğu şehirlerden başlanarak açılması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak AVM’ler açılsa dahi “yemek katı, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları” gibi kalabalık ortak kullanım alanları ilk etapta hizmet vermeyecek. Ağustos ayının sonuna kadar yerel yönetimlerce organize edilen, konser, tiyatro, şenlik, sinema gösterimi gibi etkinlikler de yapılamayacak.
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HANGİ AVM'LER AÇILACAK?
Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak olmasıyla beraber, hangi AVM'lerin açılacağı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş açılacak olan AVM'lerin listesini araştırıyor. Ancak hangi AVM'lerin açılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bilgilere haberlerimizde yer vereceğiz.