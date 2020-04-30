AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
Tüm dünyaya etkisi altına alan Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilen AVM'lerin, önümüzdeki günlerde kademeli açılması bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi veya sonrasında açılması gündemde olan AVM'lerde bir dizi önlem alınması bekleniyor. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
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Koronavirüs vakalarının ülkemizde de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında Alışveriş Merkezleri içerisinde bulunan birçok mağaza faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuştu. Bunun üzerine AVM'ler içerisinde yalnızca market ve eczaneler belirli saatlerde hizmet vermeye devam etti. Gözler şimdi AVM'lerin normal düzeninde çalışacağı tarihte. İşte, 'AVM'ler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine AVM'lerde faaliyetlere ara verilmişti. Geçen 1 aylık süreç sonunda ise AVM'lerin Ramazan Bayramı öncesinde veya sonrasında kademeli açılması gündemde.
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Açılış için bir takım önlemlerin alınması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar netleşince haberimizde yer vereceğiz.
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ÖNLEM ALINACAK
Koronavirüsle mücadele eden bazı ülkeler, bir dizi önlemle AVM'lerin açılmasına izin veriyor. Tedbirlerle çalışanların ve alışverişe gelen müşterilerin sağlığı ön planda tutuluyor. İlk etapta belli sayıda mağazanın açılmasına izin verilirken, AVM'ye giren kişi sayısı ise kısıtlanıyor. Türkiye'deki sektör temsilcileri ise son günlerde açılması gündemde olan AVM'lerde benzer önlemlerin alınmasını bekliyor.
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Alınması beklenen önlemler arasında, AVM'lerin günde 10 saat açık olması, müşterilerin ziyaretinin 3 saati geçmemesi, 3-12 yaş arası ve 60 yaş üstü ziyaretçilerin girişine izin verilmemesi, AVM ve mağazaların kapasitelerinin yüzde 30'u kadar müşteri alabilmesi, çalışanlar da dahil olmak üzere AVM'ye giren herkesin termal ısı ölçerlerle denetlenip takip edilmesi, tüm girişlerde el dezenfektanları bulundurulması, tuvaletlerin her kullanımdan sonra temizlenmesi, maskesiz ziyaretçi girişine ve dolaşmasına izin verilmemesi, potansiyel koronavirüs taşıyıcıları için zorunlu izolasyon odası kurulması, yeme-içme alanlarında oturma kapasitesinin yüzde 30'u kadar ziyaretçi alabilmesi ve masaların arasının en az 2 metre olması, önlemler süresince perakendeciler ve AVM yönetimlerinin kampanya, aktivite veya promosyon yapmaması, AVM otoparkının yüzde 25'inin açık olması gibi tedbirler yer alıyor.
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AYD NE DEMİŞTİ?
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin açılması yönünde şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Sayın Bakanla, 'hayatın normalleşmeye geçişi için kamu ile beraber AVM'lerle ilgili nasıl bir geçiş planlanmalı ki süreç halk sağlığı açısından doğru yönetilsin' diye konuştuk. Bu istişareler sırasında salgınla mücadelede alınan mesafe ve olumlu gelişmeler doğrultusunda '4 Mayıs veya 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Bilim Kurulu onay verirse, perakendecilerden ciddi talep gelirse, kamunun da onayıyla açılabiliriz, ticari hayatı başlatabiliriz' dedik. Yapılan haberlerde, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek, 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sürekli kamuda muhatap bulabildiğimiz, bütün dertlerimizle ilgilenen, her aradığımızda karşımızda gördüğümüz, sorunlarımızı çözmeye çalışan insanlara bu şekilde yakıştırma yapılması üzücü. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız."Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." diye konuştu.