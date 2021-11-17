AUZEF soru ve cevapları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarı hakkında son durum...
Hafta sonu AUZEF sınavı yüz yüze gerçekleşti olarak gerçekleşti ve oturumlar tamamlandı. Sınavın ardından her zaman olduğu gibi internette en çok merak edilen konulardan biri 'soru ve cevaplar' araştırılmaya başlandı. "AUZEF soru ve cevapları açıklandı mı?" sorusunun cevabı da internette en çok aranan ikinci konu olarak dikkat çekiyor.
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AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 4 oturumda geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için internette son durum takibi yapılıyor.. Güz dönemi vize sınavlarının ardından “AUZEF soruları ve cevap anahtarı erişime, resmi kanallardan duyuru yapıldı mı?
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AUZEF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav soru ve cevapları için net bir tarih verilmiş değil. Soru ve cevapların itiraz süresinin ardından açıklanması bekleniyor. Özellikle sonuçların açıklanma tarihinin 20 Kasım'a gerçekleşmesi bekleniyor.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İstanbul Üniversitesi tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların en geç 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor
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AUZEF SINAVLARI HAKKINDA
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
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Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.