AUZEF soru ve cevapları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarı hakkında son durum...

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.