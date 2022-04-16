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AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF ders geçme notu kaç? İşte 2022 Takvimi

#AUZEF#AUZEF Takvim#AUZEF Sonuçları

16-17 Nisan 2022 AUZEF Ara (Vize) Sınavlarının başlamasıyla birlikte gözler sonuç tarihine ve 2022 takvimine çevrildi. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da AUZEF sonuç duyurusunun yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AUZEF takvimi

1/5AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak AUZEF ders geçme notu kaç İşte 2022 Takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

2/5SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

3/5AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

4/5AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak AUZEF ders geçme notu kaç İşte 2022 Takvimi

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

5/52022 SINAV TAKVİMİ

2022 SINAV TAKVİMİ

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