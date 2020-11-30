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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 10:10 | 

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih detayı!

AUZEF ara dönem vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçları ekranına çevrildi. Türkiye genelinde binlerce öğrenciye sahip olan AUZEF, vize sınavı sonuçları duyurusunu sistem üzerinden açıklayacak. Bu açıklamanın ardından vize durumlarını öğrenecek olan öğrenciler bir sonraki sınava hazırlanmaya başlayacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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AUZEF sınav sonuçları, 29 Kasım'da sona eren vize sınavlarının ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınav sonucunu merak eden vatandaşlar, bu bilgiyi edindikten sonra final sınavı için harekete geçecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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AUZEF sınav sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçları açıklayan AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

AUZEF'in diğer sınavları ise şu tarihlerde gerçekleşecek;

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021

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