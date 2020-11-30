AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih detayı!

AUZEF sınav sonuçları, 29 Kasım'da sona eren vize sınavlarının ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınav sonucunu merak eden vatandaşlar, bu bilgiyi edindikten sonra final sınavı için harekete geçecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler