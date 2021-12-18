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Gündem
Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 18:32 | 

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF finallerinde son durum

AUZEF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini öğrenmek adına araştırma yapıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları, 18–19 Aralık tarihlerinde tarihlerinde yapılacak. Sınavların bitmesine kısa bir süre kala, sonuç araştırmaları da başlayan hususlar arasında. İşte, AUZEF sonuçlarında son durum...
2SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
3AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgelerine, "http://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak erişilebilir.
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