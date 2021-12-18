AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF finallerinde son durum
AUZEF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini öğrenmek adına araştırma yapıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları, 18–19 Aralık tarihlerinde tarihlerinde yapılacak. Sınavların bitmesine kısa bir süre kala, sonuç araştırmaları da başlayan hususlar arasında. İşte, AUZEF sonuçlarında son durum...