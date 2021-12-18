AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF finallerinde son durum

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi.



Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.