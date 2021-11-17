AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları için gözler auzef.istanbul.edu.tr'de
AUZEF sınav sonuçları için ger sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2021-2022 eğitim yılı Güz Dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçlarına çevrildi. İstanbul Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleşen söz konusu sınavın sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından auzef.istanbul.edu.tr'de ilan edilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF vize sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren AUZEF yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin, 2021-2022 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler sınavların ardından sonuçlara odaklandı. Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, AUZEF vize sonuçlarında son durum...
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AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi.
Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
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AUZEF SINAVLARI HAKKINDA
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.