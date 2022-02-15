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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuç tarihi için gözler duyurular ekranında

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AUZEF bütünleme sınavları 12-13 Şubat tarihinde 4 oturumda tamamlandı. Değerlendirmeler ardından sınav sonuçları adaylarla paylaşılacak. AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuç tarihi için gözler duyurular ekranında. Peki, tarih açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçlarında son durum...

1/3AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuç tarihi için gözler duyurular ekranında

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen AUZEF bütünleme sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. AUZEF sınav sonuçları online sistem üzerinden açıklanacak.

2/3AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuç tarihi için gözler duyurular ekranında

AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

3/3AUZE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

AUZE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.

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