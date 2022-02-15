AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuç tarihi için gözler duyurular ekranında

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen AUZEF bütünleme sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. AUZEF sınav sonuçları online sistem üzerinden açıklanacak.
AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.
Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.