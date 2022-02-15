AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuç tarihi için gözler duyurular ekranında

AUZE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.