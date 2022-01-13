AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Dikkatler auzefsinav.istanbul.edu.tr'de!
AUZEF sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlamak isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. AUZEF takvimine göre, yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala yayınlanacak olan AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabilecek. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AUZEF takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi paylaşıldı. Yıl içerisinde AUZEF bünyesinde yapılacak sınavlardan biri de bütünleme (telafi) sınavı. AUZEF bütünleme sınavları ocak ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı?
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.