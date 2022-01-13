AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Dikkatler auzefsinav.istanbul.edu.tr'de!

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.



Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.



Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.



FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.



