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AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenilemede son gün ne zaman... İşte detaylar

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AUZEF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylar belli oldu. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14 Şubat tarihinde başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiğinin kesileceği bildirildi. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

1/4AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır AUZEF kayıt yenilemede son gün ne zaman... İşte detaylar

AUZEF kayıt yenileme işlemleri 14 Şubat ve 18 Şubat tarihleri aralığında yapılacak.

2/4AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır AUZEF kayıt yenilemede son gün ne zaman... İşte detaylar

AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekiyor.

3/4AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır AUZEF kayıt yenilemede son gün ne zaman... İşte detaylar

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde :

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

4/4AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır AUZEF kayıt yenilemede son gün ne zaman... İşte detaylar

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde :

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

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#Auzef Kayıt Yenileme#Auzef#Auzef Harç Ödeme