AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler
AUZEF ara sınavları kasım ayında gerçekleşecek. Öğrenciler, sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) ile alınacak. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? UZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler..
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İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. Takvime göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi.
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AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir. Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.
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AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.