MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler
GeriGündem AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 13:43 |  

AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler

AUZEF ara sınavları kasım ayında gerçekleşecek. Öğrenciler, sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) ile alınacak. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? UZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. Takvime göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi.

2AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir. Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

3AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi