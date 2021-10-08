AUZEF ara sınav ne zaman? Sınav merkezi tercih tarihleri belli oldu... 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı AUZEF sınav tarihleri

YÜZ YÜZE YAPILACAK? 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.