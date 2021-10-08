AUZEF ara sınav ne zaman? Sınav merkezi tercih tarihleri belli oldu... 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı AUZEF sınav tarihleri
AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi AUZEF sınavları da yüz yüze yapılacak. Peki, AUZEF ara sınav ne zaman? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı AUZEF sınav tarihleri...
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1
İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla AUZEF ara sınav tarihinin ertelendiği duyuruldu. Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.
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2021-2022 AUZEF GÜZ ARA SINAV YERİ TERCİHLERİ
Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
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YÜZ YÜZE YAPILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.
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Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak. Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacak.