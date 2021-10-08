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Haber Giriş: 08 Ekim 2021 - 07:46 | 

AUZEF ara sınav ne zaman? Sınav merkezi tercih tarihleri belli oldu... 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı AUZEF sınav tarihleri

AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi AUZEF sınavları da yüz yüze yapılacak. Peki, AUZEF ara sınav ne zaman? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı AUZEF sınav tarihleri...

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1

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla AUZEF ara sınav tarihinin ertelendiği duyuruldu. Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

22021-2022 AUZEF GÜZ ARA SINAV YERİ TERCİHLERİ

2021-2022 AUZEF GÜZ ARA SINAV YERİ TERCİHLERİ

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

3YÜZ YÜZE YAPILACAK

YÜZ YÜZE YAPILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

4

Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak. Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacak.

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