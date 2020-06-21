Ateş çemberi güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulmasının burçlara etkisi olacak mı?
Güneş tutulması, her yıl dönemde olduğu gibi bugün de astronomi ve astroloji ile ilgili pek çok kişinin gündeminde yer alacak. Ateş çemberi güneş tutulması olarak adlandırılacak olan bu tutulma, daha önce de açıklandığı gibi 21 Haziran tarihinde gözlemlenebilecek. Astroloji konusunda uzman kişilerin burçlara etkisi hakkında bazı bilgiler verdiği ateş çemberi güneş tutulması, bugünün en kısa gece ve en uzun gündüz olması sebebiyle ekstra bir öneme sahip olacak. Peki, güneş tutulması saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenebilecek? İşte, ateş çemberi güneş tutulması ve burçlara etkisi hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Güneş tutulması gerçekleşmeye başladı. 21 Haziran 09.41'de gerçekleşmesi öngörülen güneş tutulması, ülkemizde en net Hakkari civarından izlenebiliyor. Güneş tutulmasından etkilenecek olan burçlar yengeç, oğlak, terazi ve koç olarak listeleniyor. İşte, Güneş tutulmasının burçlara etkisi ve detaylı bilgiler
2
Abone Ol
Yengeç, öncelikle Medikal Astrolojide mide ile alakalıdır. Bu tutulma mide yanmalarımızı tetikleyebilir. Çünkü yeni iş başlangıçları yapmak isteyeceğiz. Hayatın içerisinde kendimizi artık nerede konumlandırmak istediğimizi gözlemleyeceğiz. Bunları sadece ‘Aile ve Yuva’ hanemizde değerlendirmeyeceğiz. Bir şeyleri ortaya çıkarmak, yeni bir iş yapmak ve artık içimizdeki yetenekleri dışarı çıkarmak isteyeceğiz.İçimizde saklı kalan ne varsa ortaya çıkarmak isteyeceğiz. Yeni süreçlere hazırlık aşamasındayız. Kurumsal bakış açısında çok fazla şey deneyimleyeceğiz. Mide yanmaları içe kapanmalar, içe durmalar ve dik durmakta zorlanmalar söz konusu ise Solar Pleksusu düşünün, kendinizi gözlemleyin. Yeni ne yapmak istiyorsunuz sorusunu kendinize yöneltin. Tutulma blokajlarımızı gözlemlememize vesile olacak. Çaba göstermek ve mücadele etmekle ilgili sınanacağız.
3
Abone Ol
28-29 Haziran Mars ‘0’ derece Koç burcuna geçiş yapıyor olacak ve altı ay boyunca Koç burcunda kalacak. ‘0’ derece bizim için önemli bir vurgu olacak. Önümüzdeki altı aylık serüvende ‘0’ dereceye ne gelirse 21 Haziran’da ki tutulmayı tetikleyecek. Bu sebeple de bizim için önemli olacak. Bu etki ile artık yapmamız ve atmamız gereken adımları atacağız.
Bir şeyleri sonlandıracağız ya da başlatacağız. Hırslarımızı ön plana taşıyacağız. Bir diğer tarihimiz 8 Ağustos olacak. Bu sefer Venüs Retrosunu bitirip ‘0’ derece Yengeç burcuna geçecek. 8 Ağustos ve takip eden günlerde bu sefer ilişkilerimizle ilgili bir şeyleri ön plana getireceğiz. Neyi seviyorsak ona yöneleceğiz. Bu tarihler bizler için önemli.
4
Abone Ol
Sınırlarımız ile ilgili sıkıntılar ve zorluklar yaşayabiliriz. Dini propagandaların çok daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Amerika tarafında sıkıntılar doğabilir ve ülkeyi ön plana çıkartabilir. Bu dönem din sömürücülüğünün üzerinde duracağız. Halkın, ailenin, yuvanın, mahrem alanlarımızla ilgili sınavlar vereceğiz. Yengeç Vatan demektir, ülke toprakları demektir. Ayrıca su ve denizler demektir. Buralarla da ilgili sıkıntılarla ve zorluklarla bu altı aylık süreçte ilgileneceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. Olması gerekenin önüne geçemediğimizi belirtmek ve bu ülke vatandaşı olarak kötü bir şey olmasını benim de istemediğini bilmenizi isterim.