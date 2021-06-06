Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman? İşte Ateş Çemberi Güneş Tutulması tarihi
Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım devam ediyor. Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Peki, Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman?
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Haziran ayıyla birlikte Ateş Çemberi Güneş Tutulması’nın tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Tutulma Ontario eyaletinde (Kanada) küçük bir noktada başlayacak. Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak.
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Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Yılın en yakın astronomik olayları arasında 10 Haziran 2021'de gerçekleşecek güneş tutulması yer alıyor.
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TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.
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GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek.Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.