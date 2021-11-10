Gülseli KENARLI – Hüseyin ÇAKMAK – İbrahim MAŞE / İstanbul (DHA) - AA
Haber Giriş: 10 Kasım 2021 - 10:18 |
Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında gözyaşlarıyla anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturanlar, Atatürk'ün yatağına beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Her yaştan insanın akın ettiği sarayda sirenlerin çaldığı sırada göz yaşlarını tutamayanlar oldu.