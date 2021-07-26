ATA AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? Yaz okulu sınavları nasıl yapılacak? Takvim açıklandı
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı yaz okulu sürecine ilişkin detaylar belli oldu. ATA AÖF yaz okulu sınavları bu sene 12 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? Yaz okulu sınavları nasıl yapılacak? İşte ATA AÖF yaz okulu sürecine dair detaylar…
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1
ATA AÖF takvimi doğrultusunda yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başladı. Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL olarak belirlendi.
2
Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler.
3
ATA AÖF ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
ATA AÖF’e kayıtlı öğrenciler, yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabileceklerdir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2020-2021 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.
4
Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL’dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz.