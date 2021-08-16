ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! OBS ATAUNİ sınav sonucu sorgulama ekranı!
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı sonuçları için beklenen açıklama geldi. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, mezuniyet üç ders sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılacağı bildirildi. Öğrenciler sonuçlarına kullanıcı adı yada T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişecekler. Söz konusu sınavdan başarı ile geçenler mezuniyet işlemlerine 16 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak. İşte, 2021 OBS ATA AÖF üç ders sınav sonuçları sorgulama ekranı.
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ATA AÖF üç ders sınav sonuçları 16 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden yayınlandı. Sınav sonuçlarına itirazlar Çarşamba (18 Ağustos 2021) günü saat 23:59’a kadar yapılacak.
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ATA AÖF SINAV SONUCU EKRANI
Yapılan değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Mezun olmayı bekleyip sınava katılım sağlayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçlarını obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulayabilecekler.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba (18 Ağustos 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.
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MEZUNİYET İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Üniversitenin internet sitesinden mezuniyet işlemleri hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Final sınavları sonucunda diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri Fakültemiz tarafından tamamlanarak diplomaları, OBS de kayıtlı adreslerine PTT kargo ile gönderilecektir. Bu süreçte öğrencilerimizin OBS de bulunan evrak teslim adreslerini güncellemeleri gönderim sürecinin aksamaması açısından önem arz etmektedir. Bunun dışında diploma gönderimi veya mezuniyet işlemlerinin başlatılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.
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Fakültemiz Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programları ile Sağlık Yönetimi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programları mezunlarımızın diplomaları Erzurum Sağlık İl Müdürlüğünce tescil edilmektedir. Diplomalar, Fakültemiz tarafından hazırlanarak ilgili kuruma iletilecektir. Tescil edilerek Fakültemize ulaşan diplomalar öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı adreslerine bekletilmeksizin gönderilecektir.
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Mezuniyet işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz E-Devlet Kapısı üzerinden alacakları elektronik imzalı mezuniyet belgesini iş, sınav vb. başvurularında kullanabilirler.