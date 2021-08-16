ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! OBS ATAUNİ sınav sonucu sorgulama ekranı!

MEZUNİYET İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? Üniversitenin internet sitesinden mezuniyet işlemleri hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Final sınavları sonucunda diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri Fakültemiz tarafından tamamlanarak diplomaları, OBS de kayıtlı adreslerine PTT kargo ile gönderilecektir. Bu süreçte öğrencilerimizin OBS de bulunan evrak teslim adreslerini güncellemeleri gönderim sürecinin aksamaması açısından önem arz etmektedir. Bunun dışında diploma gönderimi veya mezuniyet işlemlerinin başlatılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.



