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ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? ATA AÖF sonuç tarihi belli mi? İşte son durum

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ATA AÖF oturumlarının başlamasıyla birlikte soru-cevap duyurusunun yanı sıra sonuçlar için de bekleyiş başladı. ATA AÖF vize sınavları 9 Nisan Cumartesi ve 10 Nisan Pazar günlerinde yapılacak. Peki, ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? ATA AÖF sonuç tarihi belli mi? İşte son durum

1/3ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır ATA AÖF sonuç tarihi belli mi İşte son durum

ATA AÖF sınava giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını araştırmaya başladılar. Alacakları puanı merak eden öğrenciler bir yandan ATA AÖF sorularının yayınlanmasını beklerken bir yandan da sonuç duyurusunu bekliyor. ATA AÖF soruları ve cevaplarının 5 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

2/3ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır ATA AÖF sonuç tarihi belli mi İşte son durum

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı.Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

3/3ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır ATA AÖF sonuç tarihi belli mi İşte son durum

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

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