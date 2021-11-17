ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte belirlenen sınav takvimi

Aynı zamanda aynı adresten ATA AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre ATA AÖF ara sınavları (vize) 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.