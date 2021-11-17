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Gündem
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 13:09 | 

ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte belirlenen sınav takvimi

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi 20-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ATA AÖF sınava giriş yerlerini belirledi. Öğrenciler "ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve ATA AÖF sınav tarihleri hakkında merak edilen bilgiler

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1

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF için sınav yerini araştırıyor. ATA AÖF sınav giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek.

2

Aynı zamanda aynı adresten ATA AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre ATA AÖF ara sınavları (vize) 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Yüz yüze olarak gerçekleştirilecek sınavda öğrenciler ilk 7 üniteden sorumlu olacaklar.

4ATA AÖF Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

ATA AÖF Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
6ATA AÖF SINAV NE ZAMAN

ATA AÖF SINAV NE ZAMAN?

ATA AÖF ara sınavı 20 Kasım – 21 Kasım tarihlerinde yapılacak.

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