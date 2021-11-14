ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi görüntülemenin detayları...
Uzaktan eğitim alan pek çok öğrencinin merak ettiği ATA AÖF güz dönemi sınav takvimi, açık öğretim fakülteleri tarafından paylaşılmıştı. ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, kasım ayında gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih. Peki, ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi görüntülemenin detayları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.
2
ATA AÖF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF online sistmeine TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş sağlayabilecek öğrenciler, sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.
3
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde 2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.