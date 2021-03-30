ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı! İşte ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? ATA AÖF sınavları 5-16 Nisan tarihleri aralığında yapılabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Sınav sistemimiz 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.



Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “boş bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.