ATA AÖF kayıtları ne zaman bitecek? ATA AÖF ders ve ikinci üniversite kayıt tarihleri!

ATA AÖF ders kayıt ve kayıtları ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği takvime göre ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar. ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran- 3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos 3 Ekim arasında yapılacak. AÖF ders kayıtları ise 19 Eylül'e kadar devam edecek.