ATA AÖF final sınavları ne zaman? İşte ATA-AÖF güz final takvimi
ATA AÖF final sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer alıyor. ATA AÖF final sınavına katılım sağlayacak ve bu kapsamda hazırlık yapan öğrenciler, bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 Güz Dönemi final sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde vizelere katılım sağlayan öğrenciler, şimdi ise final sınavlarına odaklandı. İşte, ATA-AÖF güz final takvimi...
VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ