MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAsya Kaplan Sivrisineği nerelerde görüldü? Asya kaplan sivrisineği ısırığının neden olduğu hastalıklar
GeriGündem Asya Kaplan Sivrisineği nerelerde görüldü? Asya kaplan sivrisineği ısırığının neden olduğu hastalıklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 12:00 | 

Asya Kaplan Sivrisineği nerelerde görüldü? Asya kaplan sivrisineği ısırığının neden olduğu hastalıklar

Geçen yıllarda ortaya çıkan ve halkı korkutan Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden ortaya çıktı. İstanbullular, Asya kaplan sivrisineği ilgili uyarıldı. Diğer sivrisineklere göre çok daha fazla saldırgan olan Asya kaplan sivrisineği çeşitli hastalıkları da beraberinde getiriyor. Peki, Asya kaplan sivrisineği ısırığının neden olduğu hastalıklar neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip Asya Kaplan Sivrisineği bu kez İstanbul’un çeşitli ilçelerinde görüldü. İstanbul’da Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy’de görülen bu sivrisinekin alerjik reaksiyonları çok fazla oluyor. Kan emerken tükürük bezindeki proteinler kan emdiği sırada deri altı dokuya geçmekte. Bu da alerjik bir reaksiyona neden oluyor. Bu sinekler daha çok insan yapımı küçük su rezervlerinde yaşıyor. Bahçede bulunan saksıların dibindeki suda ya da süs havuzunda üreyebiliyorlar.

2ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR
Abone Olgoogle-news

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) var olduğu alandan diğer bölgelere yayılabilen sivrisinek türdür. Asya kaplan sivrisineği en önemli 100 istilacı canlı türü içerisinde üst sırlarda yer alır. Antarktika ve Kuzey Kutup dairesi hariç hemen hemen her bölgede bulunabilecek biyotik potansiyele sahipti. Asya kaplan sivrisineğinin asıl vatanı ise Güneydoğu Asya’dır.

3
Abone Olgoogle-news

Doğal yayılım alanında zoofilik (hayvanlardan kan emen) özellik sergileyen orman türü olup günün her saatinde aktif olarak kan emme özelliği sergileyen agresif bir türler arasında gösterilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi