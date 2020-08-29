Aşure resimleri ve Aşure Günü mesajları seçenekleri: Dilekli, dualı, resimli Aşure günü mesajları

Aşure başlı başına insanlığa mesajdır. Farklılıkların bir tencerede birleştiğinde nasıl lezzetli, bereketli bir ağız tadı olduğunu paylaşmanın mutluluğunu anlatır bana. Hayatı kolaylaştıran birliğimiz daim, bereketimiz çok olsun.



Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen Aşure Günümüz mübarek olsun. Bu vesile ile Hz. Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'i rahmetle yâd ediyorum.



Bugün Muharrem ayının 10’u. Aşure günü Lezzetli yemek tadan surat en tatlı, en güzel, manevi anlamı en güzel gün.