Aşure resimleri ve Aşure Günü mesajları seçenekleri: Dilekli, dualı, resimli Aşure günü mesajları
Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi Aşure Günü geldi çattı. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olan, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, bu yıl 29 Ağustos’ta idrak ediliyor. Geleneği hakkıyla yerine getirmeye çalışan pek çok kişi bir yandan da Aşure Günü mesajları ve aşure resimleri paylaşıyor. İşte aşure resimleri ile dilek içeren, dualı, resimli Aşure Günü mesajları…
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Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir. Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlarla yaşatılıyor. Bugünün anlam ve önemini bir kez daha hatırlatmak isteyenler, çeşitli mecralarla Aşure Günü mesajları paylaşımında bulunuyor.
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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI
Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz #duâ'sıyla aşure günümüz mübarek olsun.
Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin. Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.
Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.
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İslam aleminin Aşure Gününü tebrik eder, bereket ve paylaşmanın sembolü olan bu mübarek günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını Cenabı Hak'tan temenni ederiz.
Aşure günümüz bereketli olsun. Her kim Aşura günü çoluk, çocuğuna cömert davranırsa, Allah-ü Teala senenin tamamında ona rızık genişliği verir.
Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun. Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.
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Aşure başlı başına insanlığa mesajdır. Farklılıkların bir tencerede birleştiğinde nasıl lezzetli, bereketli bir ağız tadı olduğunu paylaşmanın mutluluğunu anlatır bana. Hayatı kolaylaştıran birliğimiz daim, bereketimiz çok olsun.
Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen Aşure Günümüz mübarek olsun. Bu vesile ile Hz. Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'i rahmetle yâd ediyorum.
Bugün Muharrem ayının 10’u. Aşure günü Lezzetli yemek tadan surat en tatlı, en güzel, manevi anlamı en güzel gün.
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Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir aşure. Aşure Günümüz Mübarek Olsun.
Cenab-ı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten,ve saadetten ayırmasın. Aşure Günümüz Mübarek Olsun…
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AŞURE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ
Türkiye’de aşure ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenler; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır.
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Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik göstermektedir. Aşure, bu geleneği uygulayan topluluklara göre çeşidi ve sayısı değişse de içine konan malzemenin çokluğu ile ün yapmış bir yiyecektir ve genel olarak kabuğu alınmış buğday ile birlikte, fasulye, nohut, kayısı, ceviz, üzüm, incir gibi bakliyat ve yemişlerin uzun süre kaynatılmasıyla pişirilir.
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Pişirilen aşurenin duası yapılır; şifalı olduğuna inanıldığı için önce hasta ve çocuklara yedirilir, sonra yakın çevreden başlamak üzere birçok kişiye dağıtılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşure artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür ve bu ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır.