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Aşure günü ne zaman, hangi tarihte başladı, ne zaman sona erecek? Aşure haftası ve detaylar

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#Aşure Günü Tarihi#Diyanet#Aşure Günü Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 08:36

Aşure günü tarihi 2023, Müslümanlar tarafından manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımları, aşure günü ile beraber gerçekleşecek. “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde Peygamberimiz tarafından buyurulan muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnet olarak ifade ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman başlayacak ve bitecek? Muharrem ayı hangi tarihte? İşte, aşure günü ve muharrem ayı tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Aşure günü ne zaman, hangi tarihte başladı, ne zaman sona erecek Aşure haftası ve detaylar

Aşure günü ne zaman 2023? sorusu Diyanet 2023 dini günler takvimi ile yanıt buldu. Hicri yılın ilk günü olan muharrem ayının 10. günü aşure günü olarak gerçekleşiyor. Müslümanların oruç ibadetlerini ihya ettiği muharrem ayı bu sene temmuz ayında başlayacak. Dini kaynaklara göre muharrem ayında ibadet etmek isteyenlerin kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Peki, aşure günü ve muharrem ayı hangi tarihte? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/5AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.



Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Muharrem ayının 10. gününden itibaren Muharrem ayı boyunca pişirilebilir. Aşure günü için son gün 16 Ağustos 2023 Perşembe günüdür

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3/510 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

10 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

4/5Aşure günü ne zaman, hangi tarihte başladı, ne zaman sona erecek Aşure haftası ve detaylar

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

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5/5Aşure günü ne zaman, hangi tarihte başladı, ne zaman sona erecek Aşure haftası ve detaylar

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023 || Muharrem orucu ne zaman tutulacak, kaç gün kaldı? Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi 2023!

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