Aşure günü ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2020 aşure günü tarihi
Aşure günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, her yıl muharrem ayında yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre muharrem ayı 20 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki aşure günü ne zaman, hangi gün başlıyor?
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Aşure günü için geri sayım heyecanı başladı. Aşure günü ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti. İşte 2020 aşure günü tarihi...
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlar. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure günü olarak idrak edilecek. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre, Müslüman Türkler’in dinî halk geleneğinde önemli bir yer tutan âşûrâ, aynı zamanda, muharremin onuncu günü başlamak üzere daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya (aşure) ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşure aşı Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilirdi. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanan aşure, muharremin onundan itibaren “aşure testisi” adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılırdı. Anadolu’da zengin aileler ve esnaf teşkilâtları tarafından pişirilen aşure sebilciler, duâgûlar ve halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılır, bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. Günümüzde de âşûrâ orucu tutmak ve aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir.
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MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muharrem ayı 20 Ağustos’ta başlayacak. Hicri Yılbaşı bu tarihe denk geliyor.