Aşure Günü ne zaman, hangi gün 2020? İşte Diyanet Aşure Günü tarihi
Aşure Günü ne zaman 2020? Mübarek Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilen Aşure Günü, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla gündemdeki yerini aldı. Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü'nde, ibadetlerini yerine getirip hem de aşure geleneğini sürdürmek isteyenler, 2020 Diyanet dini günler takviminden Aşure Günü'nün tarihini öğrenebiliyor. Müslümanlar için önemli yer tutan Aşure Günü bu yıl ağustos ayına denk geliyor. İşte, 2020 Aşure Günü'nün tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında Aşure Günü idrak ediliyor. Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor. İşte, Aşure Günü'yle ilgili ayrıntılar.
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2020 yılı Aşure Günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet dini günler takvimine göre, bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
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Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
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Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hz. Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.