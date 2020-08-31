Aşure ayı ne zaman bitiyor? İşte 2020 Muharrem ayı takvimi!
Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan muharrem ayı, idrak edilmeye başladı. İslam tarihi açısından önemli aylardan biri olan Muharrem ayını idrak eden Müslüman'lar bu mübarek ayın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, aşure ayı ne zaman bitiyor?
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Muharrem ayının, manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek ayda Allah'a daha yakın olmak için ibadet yapmak isteyen vatandaşlar, muharrem ayının bitiş tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edildi.
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Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.
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Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak ve muharrem ayı sona erecek.