Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2021 Aşure Günü ne zaman? İşte tarih bilgileri
Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, Aşure Günü'nün hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar 'Aşure günü ne zaman?' sorusunun cevabını arıyor. Öte yandan bu yıl muharrem ayının ne zaman biteceği de sorgulanıyor. Peki, Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2021 Aşure Günü ne zaman?
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Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bugün başladı. Gözler şimdi bu ayın içinde yer alan Aşure Günü'nde, İşte konuya dair ayrıntılar...
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2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
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AŞURE AYI NE ZAMAN BİTECEK?
9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.
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AŞURE GÜNÜ NEDİR?
Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.