Asteroit ne demek? Asteroit Dünya'ya çarparsa ne olur? NASA'dan asteroit açıklaması

Çarpma olayları veya kozmik çarpışma (İng: impact event), büyük bir gök taşının, asteroit, kuyruklu yıldız ya da diğer astronomik nesnelerin, Dünya'ya veya başka bir gezegene çarpması olayı olarak tanımlanır. Yazılı tarih boyunca, bazıları ölümlere, yaralanmalara, maddi hasarlara veya diğer önemli bölgesel sonuçlara yol açan, yüzlerce küçük çarpma olayların (veya patlayan akan yıldızların) olduğu kayıtlarda bildirilmiştir. Okyanus veya denizde oluşan bir çarpma olayı, hem denizde hem de kıyı şeridi boyunca yıkımlara yol açan dev tsunami dalgalarına yol açabilirler.



En son büyük bir çarpma olayı, MÖ 700 yılında Estonya'da olmuş ve bu çarpışma sonucu Kaali krateri oluşmuştur.



Bilim dünyasında gerçek gök taşı çarpmalarına dair bilgi sahibi olunduğundan beri, gök taşı çarpmaları, bilimkurgu dünyasında kullanılan önemli elementlerden biri olmuş ve sayısız komplo teorilerinin oluşmasına neden olmuştur.