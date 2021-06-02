Asteroit ne demek? Asteroit Dünya'ya çarparsa ne olur? NASA'dan asteroit açıklaması
NASA'dan Dünya'yı tehdit eden asteroid açıklaması geldi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'potansiyel tehlikeli' olarak nitelenen bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçtiğini duyurdu. Bu açıklama ardından asteroid ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, asteroit ne demek? Asteroit Dünya'ya çarparsa ne olur?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Asteroit, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir. Haziran 2014 itibarıyla Küçük Gezegen Merkezi tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır. Uydusu olan asteroitler de mevcuttur.
2
Asteroitlerin keşfi, gezegenlerin matematiksel bir diziye göre sıralandığını öngören (fakat Neptün'ün keşfiyle geçerliliğini yitiren) Titius-Bode yasası sayesinde başlamıştır. Bu formül J. D. Titius tarafından 1766 yılında, J. E. Bode tarafından ise 1778 yılında belirtilmiştir
3
Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu asteroid bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmişti.
65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren asteroid ise 10 km genişliğindeydi.
4
Çarpma olayları veya kozmik çarpışma (İng: impact event), büyük bir gök taşının, asteroit, kuyruklu yıldız ya da diğer astronomik nesnelerin, Dünya'ya veya başka bir gezegene çarpması olayı olarak tanımlanır. Yazılı tarih boyunca, bazıları ölümlere, yaralanmalara, maddi hasarlara veya diğer önemli bölgesel sonuçlara yol açan, yüzlerce küçük çarpma olayların (veya patlayan akan yıldızların) olduğu kayıtlarda bildirilmiştir. Okyanus veya denizde oluşan bir çarpma olayı, hem denizde hem de kıyı şeridi boyunca yıkımlara yol açan dev tsunami dalgalarına yol açabilirler.
En son büyük bir çarpma olayı, MÖ 700 yılında Estonya'da olmuş ve bu çarpışma sonucu Kaali krateri oluşmuştur.
Bilim dünyasında gerçek gök taşı çarpmalarına dair bilgi sahibi olunduğundan beri, gök taşı çarpmaları, bilimkurgu dünyasında kullanılan önemli elementlerden biri olmuş ve sayısız komplo teorilerinin oluşmasına neden olmuştur.